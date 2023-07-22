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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş yakalandı

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş yakalandı
Ünlü oyuncu Miray Daner ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk hayatı sürprizlerle dolu! Miray Daner'in Ata Caner Çerçioğlu ile aşkı sona ererken, Oğulcan Engin hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü çift, Kenan Doğulu konserinde yakalanan danslarıyla dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

Genç oyuncu Miray Daner'in aşk hayatı sürprizlerle dolu! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak ne yazık ki bu aşk da uzun sürmedi ve Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun kalbini kimin çalacağı merak konusu..

OĞULCAN ENGİN İSE İLAYDA ALİŞAN İLE GÖRÜNTÜLENDİ

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Ayrılığın ardından Oğulcan Engin'in de kalbini hızlıca yeni bir aşka açtığı gün yüzüne çıktı! Ünlü oyuncu, İlayda Alişan ile romantik bir ilişkiye başladı ve bu aşk, kamera görüntüleriyle belgelendi. İkilinin Kenan Doğulu konserinde sarmaş dolaş dans etmeleri gözlerden kaçmadı. Miray Daner'in aşk serüveni sonrasında Oğulcan Engin'in yaşadığı bu yeni ilişki magazin gündemini sallıyor. Takipçiler, ikilinin birbirine duyduğu hisleri merakla bekliyor. Ünlü çiftin aşk dolu anları ve beraberlikleri yakından takip ediliyor.

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