Serdar Ortaç eski eşine ateş püskürdü: Aman Chloe duymasın

Sosyal medya platformlarının gözde isimlerinden Serdar Ortaç, son dönemde sıkça canlı yayınlarıyla gündemde. En son yaptığı açıklamada ise eski eşi Chloe Loughnan'a yönelik sert ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" şeklinde konuşan Ortaç, "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözleriyle büyük bir şok yaratmıştı.

BU AÇIKLAMALARI OLAY OLDU





Şarkıcı, günlerdir bir dizi açıklama ile gündemi meşgul ederken, yine bir canlı yayın daha yaptı. Ortaç, en son açtığı yayında, bir takipçisinin Loughnan hakkında sorduğu soruya cevap verdi.

"Ne bileyim Chloe nerede, bana niye onu soruyorsunuz?" diye yanıtlayan şarkıcı, ardından "Kaç sene olmuş boşanalı. O gün arabada çok sinir krizi geçirdim, ondan öyle konuştum. Sinir krizi geçiremez miyim, insan değil miyim ben?" şeklinde sitem etti.