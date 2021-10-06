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Serdar Ortaç öldü haberlerine yanıt geldi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında flaş ölüm iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dün gece çıkan haberlerde koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği yazıldı. Serdar Ortaç’tan çıkan ölüm haberlerini sert bir dille yalanladı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 17:07
Serdar Ortaç öldü haberlerine yanıt geldi
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Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında dün gece öldü haberleri ortaya atıldı. Sosyal medyada gündem olan haberler bomba etkisi yarattı. Serdar Ortaç ve dostları çıkan haberler nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.


51 yaşındaki ünlü şarkıcı söz konusu haberlerin yalan olduğunu ve tedavisinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç yaptığı açıklamada koronavirüse karşı herkesi aşı yapmaya da davet etti. Ünlü şarkıcı 14 günün cehennem azabı gibi geçtiğini ve herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.


Son Güncelleme: 06.10.2021 17:07
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Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçKoronavirüs
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