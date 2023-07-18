Serdar Ortaç'a büyük şok! Yıllar sonra yeniden borç batağında: Öyle şeyler söyledi ki, sosyal medya yıkıldı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, maddi sıkıntılarla mücadele ettiği haberleriyle gündemde yer alıyor. Son canlı yayınında aldığı bir ödeme emrine isyan ederek dikkatleri üzerine çekti. Ortaç, borçlarını ödemeye çalışırken hayranlarıyla iletişimini sürdürmekte ve kararlılığıyla takdir toplamaktadır.



ORTAÇ: BİR BU EKSİKTİ





Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son zamanlarda evinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. Ancak yakın çevresini endişelendiren maddi zorluklarla mücadelesi dikkat çekmektedir. Son yayınında aldığı bir ödeme emrine karşı tepki gösteren Ortaç, "Bir bu eksikti, ödemiyorum lan" şeklinde isyanını dile getirmiştir.

Sık sık maddi sıkıntılarından bahsetmesi ve borçlar nedeniyle zor bir dönemden geçmesiyle bilinen Serdar Ortaç, son zamanlarda durumu düzeltmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda "15 milyon TL borç ödedim, şükürler olsun sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. Bu kez parayı tutarım inşallah" şeklinde konuşarak umut vermişti.

Son dönemde gerçekleştirdiği canlı yayınlarla da dikkatleri üzerine çeken Ortaç, özellikle sosyal medyada yayınlarıyla sık sık gündeme gelmektedir. Son canlı yayınında eline geçen bir ödeme emri belgesiyle karşılaşan Ortaç, tepkisini dile getirmiştir. Öfkesini göstererek "Bir bu eksikti, ödemiyorum lan" şeklinde konuşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Maddi zorluklara rağmen Serdar Ortaç, mücadelesini sürdürmekte ve hayranlarıyla iletişimini hiçbir zaman ihmal etmemektedir. Canlı yayınlar aracılığıyla kendisini sevenlere seslenen ünlü şarkıcı, zorlukları aşma konusundaki kararlılığını da göstermektedir. Hayranlarının desteğiyle güç bulan Serdar Ortaç, bu zorlu dönemi geride bırakmayı hedeflemektedir.