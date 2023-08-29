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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe ateş püskürdü! Kumar ve nafaka detayı şaşırttı

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe ateş püskürdü! Kumar ve nafaka detayı şaşırttı
Serdar Ortaç'ın eski eşi sonunda sessizliğini bozdu! Meğer eşi altınlarını harcamış! Tüm detaylar haberimizde.

Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde eşiyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Chloe Loguhnan da sessizliğini bozdu! Eşinin yaptıklarını bir bir ortaya döktü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHLOE LOUGHNAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 senesinde hayatlarını birleştirmiş ve 8 sene evli kaldıktan sonra 2019 senesinde boşanmıştı. Boşandıktan sonra eski eşinin evine haciz göndermesiyle gündeme gelen ünlü manken Serdar Ortaç'ın son açıklamaları sonrasında sessizliğini bozdu. Serdar Ortaç eski eşiyle ilgili şu sözleri söylemişti; 'Eşitlik diyerek başımıza çıktınız, ipleri bu kadar vermeyin kadınların eline. Ayıp, yazık erkeklere. 

serdar ortaç'ın eski eşinden önemli itiraflar

Ben verdim eski karıma tüm ipleri de ne oldu? İki tane göğsü var, o kadar.' Chloe ise Youtube platformunda konuk olduğu programda şunları söyledi; 'Kimsenin evine haciz koymadım, ben para alamıyorum eski kocamdan. Kıyafetlerimi bile alamadım, başkalarına vermiş. Eski kocam kumarı benden daha çok seviyordu. Kalkıyordum evde olmuyordu. Ailemi görmeye gidip geldiğim zaman takılarımı satıp kumar oynuyordu. Eğer o zaman çocuk yapsam kötü bir anne olurdum. Kavgalarımız normal olmazdı, bir süre sonra garsonlar bile şaşırıyordu.' 

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