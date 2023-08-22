Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen karar! Konserde açıkladı: Bir efsane sona erdi!

Son dönemlerdeki açıklamaları ve geçirdiği zorlu süreçle sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. Özellikle eski eşi Irlandalı manken Chloe Loughnan ve genel olarak kadınlarla ilgili sert ifadelerle tepki çektiği zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı son olarak verdiği konserde ise sevenlerini üzen bir açıklamada bulundu.



Kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayınlarla da sıkça konuşulan Serdar Ortaç, son olarak sahne aldığı konserde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. 3ursa'da gerçekleşen konserinde, sahne performansı sırasında yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzdü. Ortaç'ın, "Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz" şeklindeki sözleri, sevenleri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.





Ünlü şarkıcı, sahnede dansçılarıyla birlikte performans sergileyerek sevilen parçalarını seslendirdi ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ancak son dönemde yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Serdar Ortaç, yine farklı bir ifadeyle konuştu. "Bu turne sonrası konser vermeyeceğim. Yer boşandığım için, yani artık bana yeni geliyor, dulum. Dul olduğum için artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım. Evliler ne yaparsanız yapın, umurumda değil" şeklindeki sözleri dikkatleri çekti.

Ünlü şarkıcının açıklamaları, izleyicileri ve sevenleri arasında farklı yorumlara neden oldu. Serdar Ortaç'ın bu sözleri, onun yaşadığı zor döneminin ve duygusal durumunun yansımaları olarak değerlendirildi.