Serel Yereli parkta mayo ile spor yaptığı fotoğrafı paylaştı

Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Londra’da güzel havanın keyfini çıkarmak için evinin yakınındaki bir parkta spor yaptı.

Serel Yereli parkta mayo ile spor yaptığı fotoğrafı paylaştı
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‘Bodrum Masalı' dizisiyle tanıdığımız 24 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdllarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Müzik piyasasında da adından söz ettiren Serel Yereli, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

Serel Yereli parkta mayo ile spor yaptığı fotoğrafı paylaştı

Londra’da yaşayan Serel Yereli, güzel havayı fırsat bilip evinin yakınındaki bir parkta spor yaparken çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Mavi mayosuyla yürek hoplatan Yereli, takipçilerine öpücük yollamayı da ihmal etmedi. 

Serel Yereli parkta mayo ile spor yaptığı fotoğrafı paylaştı

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 18:20

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