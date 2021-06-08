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Seren Serengil öldü mü, ne oldu? Seren Serengil'in hastalığı nedir? Seren Serengil'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Ülkemizin sevilen sanatçılarından olan ve büyük bir hayran kitlesi olan Seren Serengil acil olarak ameliyata alındı. Hayranları Seren Serengil'e ne olduğunu merak ediyor. Seren Serengil'e ne oldu? Seren Serengil öldü mü? Seren Serengil ne ameliyatı oldu? Serengil'in hastalığı ne? İşte ayrıntılar.

08 Haziran 2021 Salı 15:57
Seren Serengil öldü mü, ne oldu? Seren Serengil'in hastalığı nedir? Seren Serengil'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?
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Artan ağrılar ve dayanılmaz acılar yüzünden Seren Serengil yapılan tetkik ve tahliller sonucundan ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının aşkı sevgilisi ise sosyal medya hesabından Seren Serengil ile alakalı son durumu açıkladı. Serengil'in son durumu hakkında bilgiler veren Mustafa Tohma geçirdiği ameliyat neticesinde safra kesesi çalışmayacak durumda olan Serengil'in amileyatla safra kesesi alınacak açıklamasında bulundu.


Su içmemesinden dolayı böbreklerde oluşan taşlar nedeniyle tıkanan kanalların açmak için acil olarak ameliyata alınacağını ifade eden Mustafa Tohma, hayranlarından dua etmelerini istedi.

Seren Serengil bundan daha önce yaptığı açıklamada her yemekten sonra zor anlar yaşadığını ve midesi bulnadığını ifade eden Serengil 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı. Hergün onlarca ilaç aldığını ve bu ilaçların vücuttta kalmadığını belirten Serengil o yüzden bir yandan da serum aldığını söylemişti.

Mide küçültme ameliyatı sonrası yaşanan sendrom olan dumpıng sendromu ile mücadele eden Seren Serengil 2016 senesinde ameliyat olmuştu ve üç buçuk ayda 25 kilo vermişti.


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilSeren Serengil Ameliyat
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