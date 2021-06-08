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Seren Serengil'in sevgilisi kimdir? Mustafa Rahman Tohma kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?

Ünlü sunucu Seren Serengil ile sevgili olması nedeniyle gündem olan Mustafa Rahman Tohma’nın kim olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı, kaç yaşında olduğu gibi sorular merak ediliyor. İşte merak edilenler…

08 Haziran 2021 Salı 17:19
Seren Serengil'in sevgilisi kimdir? Mustafa Rahman Tohma kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?
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Güzel sunucu Seren Serengil ile aşk yaşaması nedeniyle gündeme gelen Mustafa Rahman Tohma, sevgilisinin hastaneye kaldırıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bu duyurudan sonra insanlar Tohma hakkında birşeyler öğrenmek amacıyla intenete yöneldi.

Mustafa Rahman Tohma’nın Hayatı


Mustafa Rahman Tohma, 6 Kasım 1988 tarihinde Antakya’da (Hatay) hayata gözlerini açtı. Akademik hayatını Ziraat Fakültesi okuyarak tamamlayan Tohma, ailesinin de mesleği olan çiftliliği sürdürüyor. Mısır, buğday, arpa ve hayvan yemini üretmenin yanında çeşitli hayvan türlerini de besliyor. Mustafa Tohma, fiziğinin müsait olmasından dolayı arkadaşlarının ve aile dostlarının model olması gerektiği tavsiyesi üzerine birkaç kez modellik işini yaptı.

Tohma, şu sıralarda güzel sunucu Seren Serengil ile aşk yaşamaya devam ediyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 17:19
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilMustafa Rahman Tohma
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