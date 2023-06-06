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Serenay Sarıkaya’nın birbirinden yakışıklı 3 partneri belli oldu! Bir dizide 1 çiçek 3 böcek

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Serenay Sarıkaya’nın birbirinden yakışıklı 3 partneri belli oldu! Bir dizide 1 çiçek 3 böcek
Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki partnerleri belli oldu! Peki yeni dizide kimlerle performans sergileyecek? Tüm detaylar haberimizde.

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya projeleri hız kesmeden devam ediyor. Sarıkaya'nın dijitale çekeceği projede birlikte rol alacağı üç erkek oyuncu kesinleşti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERENAY SARIKAYA'NIN YENİ PARTNERLERİ

Genç ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni projelerle ilgilenmeye devam ediyor. Yeni imzaladığı projede Ay Yapım tarafından imzalı olan Kimler Geldi Kimler Geçti projesi Netflix platformunda yayınlanacak. Serenay Sarıkaya'ya projesinde eşlik edecek üç erkek partneri de belirlendi. 

Serenay Sarıkaya Yeni Partnerleri Belli Oldu

Dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davası konusunda uzmanlığı olan hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra eden Leyla karakterini canlandıracağı öğrenildi. Dizide Ömer, Cem ve Sarp isimli üç erkek oyuncu olacak ve Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Ahmet Rıfat Şungar Sarıkaya'ya eşlik edecek. Dizide yer alacak diğer başrol kadın oyuncu için görüşmeler önümüzdeki günlerde netleşecek. 

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