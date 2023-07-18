Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan imaj! Yeni dizisi için kolları sıvadı: Son haline herkes bayıldı

Başarılı ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Sarıkaya'nın yeni imajı binlerce beğeni topladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERENAY SARIKAYA'DAN YENİ İMAJ

Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisi sonrasında Netflix platformu için Kimler Geldi Kimler Geçti projesi için kamera karşısına geçecek. Senelerdir uzun saçlarıyla tanınan genç oyuncu tatil dönüşü saçlarını kestirdi. Instagram platformunda 9.9 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya saçlarını omuzlarında kestirdi.





Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı takipçileri tarafından beğeni toplarken Netflix projesinde amcasının boşanma davalarına bakan hukuk bürosunda çalışan Avukat Leyla karakterini canlandıracak. Dizide Ömer, Cem ve Sarp isimli üç başrol daha olacak. Dizide Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Ahmet Rıfat Şungar Serenay Sarıkaya'ya eşlik edecek. Dizinin senaryosunu Ece Yörenç, yönetmenliğini ise Bertan Başaran üstleniyor.