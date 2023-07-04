Sergen Yalçın'ın adı o güzelle anılıyor! Kendisinden tam 27 yaş küçük: Bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Sergen Yalçın, ünlü bir teknik direktör olarak tanınırken, son günlerde adı oyuncu Melisa Döngel ile anılmaya başlandı ve bu konu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ayaklıgazete'nin haberine göre, Sergen Yalçın ve Melisa Döngel ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmışlardır.

23 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE OLAN İLİŞKİSİNE SEFO'DAN TEPKİ





Melisa Döngel, kısa bir süre önce rapçi Sefo ile ayrıldıktan sonra Sergen Yalçın ile bayram tatili süresince sık sık görüşmüşlerdir. Bu durum da medyada ve sosyal medyada geniş bir şekilde konuşulmuştur. Sergen Yalçın'ın 50 yaşında olması ve Melisa Döngel'in 23 yaşında olması, yaş farkının da tartışma konusu olmasına neden olmuştur.

İkilinin bir haftadır flört ettikleri yönündeki söylentiler sosyal medyada yayılmışken, rapçi Sefo'nun yaptığı bir paylaşım da büyük yankı uyandırmıştır. Melisa Döngel ile ilişkilerini sonlandıran Sefo, Twitter hesabından kusma emojisi paylaşmış ve bu paylaşım sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmıştır. Sefo'ya yapılan yorumlarda farklı tepkiler yer almıştır.