Sette birden ateşlenen Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı!

Ekranların sevilen yaz dizilerinden birisi olan 'Ya Çok Seversen' adlı dizide başrol oynayan Kerem Bürsin'den kötü haber geldi. Çekimler sırasında birden ateşlenen be bir türlü ateşi, düşürülemeyen ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.





Hastaneye gider gitmez tahlilleri alınan Kerem Bürsin'in vücudunda enfeksiyon olduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Kerem Bürsin, bir gece hastanede kalırken oyuncunun bugün kendini iyi hissettiği, fakat hastanede bir gün daha istirahat edeceği ve ardından sete geri döneceği öğrenildi.