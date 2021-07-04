Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi barıştı mı? Şeyma Subaşı yüzüğünü geri taktı

Bir süredir beraberlik yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ani bir karar alarak yollarını ayıran ve Alsaloussi’den olma bebeğini aldıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kutlamış olduğu doğum gününde bir çiçek demeti almış ve bu çiçekleri ‘’Love’’ notu ile sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Bu hareketiyle gündem olan Subaşı’nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı ile barıştığı iddialarını beraberinde getirmişti. Şeyma Subaşı, yeni bir paylaşım ile yeniden gündem oldu.

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda parmağındaki yüzük dikkatleri çekti. Bu durumda Subaşı’nın Alsaloussi ile barıştığı iddialarının iyice artmasına yol açtı.

Şeyma Subaşı’nın yüzük paylaşımı, ikili arasındaki ayrılığın kısa sürdüğü şeklinde yorumlandı.

Subaşı iddialarla ilgili şimdilik net bir açıklama yapmadı.