Şeyma Subaşı yeni eşi Meedo'yu alt etti! Yasağına uymadı, kendisi paylaştı: Takipçileri inanamadı

Geçtiğimiz Mart ayında Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo, 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlendiler. Mısır geleneğine göre gerçekleştirilen nikah töreni büyük ilgi gördü. Dergide yer alan görüntüler, Şeyma Subaşı'nın gelinlikleri, düğün mekanları ve geleneksel müzik aletleri çok beğenildi.





"Balayı ve sosyal medya paylaşımları"

Çiftin balayı programı düğün bittikten hemen sonra başlatıldı. Şeyma Subaşı, balayında sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini tatil anılarına dahil etti. Son olarak eşi Meedo'nun doğum gününü sürpriz bir şekilde kutlayan Subaşı, doğum günü pastası ile ilgili ilginç bir etkinlik düzenledi.





"Eşine ters köşe paylaşımlar"

Şeyma Subaşı, bir paylaşımında Meedo'nun, paylaştığı fotoğraf ve videolardan rahatsız olduğunu söyledi. Evlendikten sonra farklı bir hisse kapılan Şeyma Subaşı, kocasının bu konudaki tavrını şaşırtıcı bulduğunu da dile getirdi. Meedo, eşinin denizde çekilmiş bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşırken bu paylaşım sonrası Meedo'nun Instagram hesabı adeta kilitlendi. Sosyal medya takipçileri tavrı eleştirmek için acele ettiler.





Şeyma Subaşı ile Meedo'nun düğün hazırlıkları sosyal ağlarda büyük ilgi gördü. Şeyma Subaşı'nın davranışları ve eşinin tavrı magazin basınında geniş yer buldu. Çiftin ilişkisindeki değişimler ve sosyal medyadaki etkileşimleri insanlar tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor.