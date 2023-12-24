Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden 'uyuşturucu' itirafı

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe rolünü canlandıran Damla Ersubaşı, bir süredir ekranlarda oldukça takip edilen oyuncuşardan birisidir. 2016 yılında evlenen ve 2 çocuk annesi olan Damla Ersubaşı, 2020 yılında boşanmıştır. Sosyal ağlarda sıklıkla tartışmalı mesajlar veren ünlü isim, bu kez paylaştığı bir videoyla herkesi şaşkına çevirdi.

İTİRAFLAR VE SUÇLAMALAR... DAMLA ERSUBAŞI'DAN OLAY YARATAN VİDEO





Söz konusu videoda Damla Ersubaşı'nın ağladığı görlürken Ersubaşı ilk kez herkesi şok eden bir itirafta bulundu.

“Bir süre uyuşturucu bağımlısıydım”

Damla Ersubaşı, videosunda "Şimdi kışın bir süreliğine... Uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu bataklığına düştüm, uyuşturucu kullandım, sonra oyunlara para harcadım, uyuşturucuya harcadım." şeklinde ifadeler kullandı. Ersubaşı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu para, eski eşim, çocuklarımın babası olan Mustafa Can Keser'in ailesinden gelen paradır. Daha sonra tabi ki çeşitli vaatlerle bu parayı aldım. Bu parayı tek başıma harcadım, Mustafa'nın hiçbir alakası yoktur.

"TEHDİDİ, ŞİDDETİ BİTMEDİ"





Ne olursa olsun Mustafa beni bu konuda tehdit etmeye devam etti. Önce bunu aileme anlatacağını söyledi. “Bana çocuk vereceksin” dedi. » Tamam dedim, sen çocuklara baktığın sürece pisliğini temizleyeceğim. Çocuklarımı istediğim zaman görebileceğimi söyledim. Hepsinin mesajları var ve her biri için önceden kanıt sunacağım. Sonra yetmedi dedi ben de çocuğu verdim, pis işleri bitmedi, bırakmadı, tehditleri bitmedi, şiddeti bitmedi. Ben de parasını ödedim ama bu arada kız kardeşinin ve erkek kardeşinin parasını da ödüyorum..."

"SENİ MAGAZİNE REZİL EDECEĞİM DEDİ"

Daha sonra Ersubaşı, “Bundan sonra derginizi utandıracağım” dedi. Evren, Abdullahoğlu'na mesaj gönderdi. Bu habere girin dedi. “Mesajlarım vardı, hepsini bana da gönderdi. Artık çocuklarımı benden ayırdı, ne istiyorsa yapsın. Çocuklarımın artık annesi olmamasının tek nedeni Mustafa Can Keser ve ailesidir." dedi.