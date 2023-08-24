Simge Sağın'dan mayolu pozlar! Bu görüntüleri görenlerin ağzı açık kalacak: Övgüler havada uçuşuyor!

Simge Sağın'ın Göcek'teki tatilinden görüntüler gecikmeden geldi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan ve Icardi ile beraber şarkı söyleyen güzel şarkıcı en çok konuşulan isimlerin arasında yer alıyor.





Simge Sağın turuncu mayosuyla pozlar verirken ünlü şarkıcının 'Şükür saati' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri çeken Sağın'ın turuncu mayosuyla herkesin yorumunu topladı. 'Sen nasıl 42'sin ona şaşıyorum', '42 olduğundan emin miyiz?' yorumları geldi.



