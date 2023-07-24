  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Simge'nin sahne kıyafeti yürek hoplattı: Rio karnavalından fırlamış gibi

Simge'nin sahne kıyafeti yürek hoplattı: Rio karnavalından fırlamış gibi

Yayınlanma:
Simge'nin sahne kıyafeti yürek hoplattı: Rio karnavalından fırlamış gibi
'Aşkın Olayım' şarkısı ve sahne stiliyle sosyal medyanın en çok tanınan isimlerinden olan Simge Sağın, dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahneye çıktı. İddialı sahnesiyle günün bombası haline gelen şarkıcının sahne kıyafeti ise gündem oldu.

Dün akşam Harbiye Açık Hava'da nir konser veren Simge Sağın'ın sesi ve yorumları kadar sahnede tercih ettiği kostümü de çok konuşuldu. Gösterdiği performansıyla günün öne çıkan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcının ağzı açık bırakan olayı sahne kostümü oldu.

Simge sağın Harbiye Açık Hava konseri

Simge Sağın, kendine güvenen tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık sahne kıyafeti ile birlikte tartışılan ikonun son konser kıyafeti herkesi şaşkına çevirdi. Sağın'ın formlu fiziği beğenilse de, bazı hayranlar şarkıcının kıyafetinin abartılı olduğunu düşündü.

Simge sağın Harbiye Açık Hava konseri

SAHNEDE İÇİNİ DÖKTÜ

Simge, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava’da verdiği konserde, 35 şarkılık repertuvarından hayranlarının çok sevdiği şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz şarkılar ve sahne performansları ile izleyenleri büyüleyen güzle şarkıcı bir aşk şarkısı söylerken seyircilere içini açtı. "Ayrılık şarkısı canımı yaktı. Bir totem dolusu mutlu aşk şarkım var" şeklinde ifadeler kullandı.

Magazin
Nefise Karatay: Botoks ve dolgu yapmıyorum
Nefise Karatay: Botoks ve dolgu yapmıyorum
Oyuncu Tayanç Ayaydın estetikli çıktı: Estetiksiz halini görenler inanamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın estetikli çıktı: Estetiksiz halini görenler inanamadı
Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Barbie Akımına Katıldı
Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Barbie Akımına Katıldı
Nesrin Cavadzade tabuları yıktı! Bikinisinin üstünü çıkarıp sere serpe güneşlendi!
Nesrin Cavadzade tabuları yıktı! Bikinisinin üstünü çıkarıp sere serpe güneşlendi!
Oyuncu Ufuk Özkan son halini paylaştı: Onlar gerçek değil!
Oyuncu Ufuk Özkan son halini paylaştı: Onlar gerçek değil!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş yakalandı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş yakalandı
Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video gündem oldu: Yemek yer gibi yedi
Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video gündem oldu: Yemek yer gibi yedi