Simge'nin sahne kıyafeti yürek hoplattı: Rio karnavalından fırlamış gibi

Dün akşam Harbiye Açık Hava'da nir konser veren Simge Sağın'ın sesi ve yorumları kadar sahnede tercih ettiği kostümü de çok konuşuldu. Gösterdiği performansıyla günün öne çıkan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcının ağzı açık bırakan olayı sahne kostümü oldu.





Simge Sağın, kendine güvenen tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık sahne kıyafeti ile birlikte tartışılan ikonun son konser kıyafeti herkesi şaşkına çevirdi. Sağın'ın formlu fiziği beğenilse de, bazı hayranlar şarkıcının kıyafetinin abartılı olduğunu düşündü.





SAHNEDE İÇİNİ DÖKTÜ

Simge, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava’da verdiği konserde, 35 şarkılık repertuvarından hayranlarının çok sevdiği şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz şarkılar ve sahne performansları ile izleyenleri büyüleyen güzle şarkıcı bir aşk şarkısı söylerken seyircilere içini açtı. "Ayrılık şarkısı canımı yaktı. Bir totem dolusu mutlu aşk şarkım var" şeklinde ifadeler kullandı.