'Simit yiyin' diyen Hülya Avşar'ın reklam geliri dudak uçuklattı

Sıkça gündeme gelen açıklamaları ve etkileyici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz dönemde yaptığı 'Zenginlik' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Avşar, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” ifadelerini kullanarak tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise ünlü sanatçı, milyonluk bir reklam anlaşmasıyla tekrar gündemde.

Hülya Avşar'ın 'Zenginlik' açıklamasından sonra merakla beklenen reklam anlaşmasıyla ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avşar, 7 yıldır reklam yüzü olduğu bir yatak markasıyla yeni bir anlaşma imzaladı. Son günlerde reklam filmi çekimleri için kamera karşısına geçen ünlü sanatçının, bu marka ile bir yıl boyunca 8 milyon TL'lik bir anlaşma yaptığı konuşuluyor.





Hülya Avşar'ın üstlendiği reklam anlaşmasının büyük bir rakam içermesi, medyada geniş yankı buldu. Bu durum, ünlü sanatçının sadece sanat kariyeriyle değil, reklam sektöründeki etkileyici varlığıyla da dikkat çektiğini bir kez daha ortaya koydu. Avşar'ın açıklamaları ve iş dünyasındaki projeleriyle gündemi sık sık meşgul etmeye devam etmesi bekleniyor.



