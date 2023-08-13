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Sinem Kobal, görünmez kaza kurbanı oldu!

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Sinem Kobal, görünmez kaza kurbanı oldu!
Sinem Kobal, evinde bir kaza geçirdi. Kobal, merdivenden inerken bileğini burkarken güzel oyuncunun bandajla gezdiği görüldü.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve Sinem Kobal, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 2 çocuk annesi güzel oyuncu kuzeninin düğününe bileğindeki bandajla katılmak zorunda kaldı.

Sinem Kobal

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldığı düğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, başına gelen kazayı anlattı. Bacağı sargılı halde görülen Kobal, "Geçen gün merdivenlerden inerken ayağım kaydı. Fena burkuldu." şeklinde ifadeler kullandı.

Sinem Kobal

Herhangi bir kırılma ya da çatlak olmadığını söyleyen Sinem Kobal, bir hafta içinde biteceğini düşündüğünü ifade etti.

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