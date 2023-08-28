Sinem Kobal'ın süper mini tatil pozları ses getirecek! Yıllara meydan okuyan güzel annenin kusursuz fiziği

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına otururken bu evlilikten 2020 yılında ilk kez anne ve baba oldular. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

SİNEM KOBAL YILLARA MEYDAN OKUYOR

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri çeken çiftler Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozlarına yenileri eklendi. Yıllara meydan okuyan Kobal, güzelliğiyle dikkatleri çekerken pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmasıyla beğenileri topladı.



