Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan'a büyük şok! Bu kadarı da yapılmaz dedirtti

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın geçtiğimiz günlerde ikinci evre siroz hastalığından ötürü karaciğer nakli sırasına girdiği duyuruldu. Özkan'ın rol alacağı filmin kadrosundan çıkartılması ise herkesi şaşırttı.