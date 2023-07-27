Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan'a büyük şok! Bu kadarı da yapılmaz dedirtti
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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın geçtiğimiz günlerde ikinci evre siroz hastalığından ötürü karaciğer nakli sırasına girdiği duyuruldu. Özkan'ın rol alacağı filmin kadrosundan çıkartılması ise herkesi şaşırttı.
Yaptığı yanlış diyet sonrasında siroza yakalanan Ufuk Özkan, ilaç tedavisi aldığı ve durumunun iyi gitmesi durumunda nakile gerek kalmadığı açıklanmıştı. Fakat gelen haber sonrasında Özkan'ın sağlık problemlerinden ötürü mesleğine devam edemeyeceği duyuruldu.
KADRODAN ÇIKARTILDI
Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan ünlü isim Ufuk Özkan, ilkokul öğretmeninin başından geçen olayı anlattığı komedi filminde yer alacaktı. Fakat filmin çekimleri başlasada ünlü oyuncu siroz olmasından ötürü kadroda yer almadı.
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