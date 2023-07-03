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Somer şef'ten kahreden itiraf! Yıllar sonra ilk kez konuştu: Meğer annesi tarafından...

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Somer şef'ten kahreden itiraf! Yıllar sonra ilk kez konuştu: Meğer annesi tarafından...
Ünlü şef katıldığı programda yaptığı itiraflarla yürekleri dağladı! Somer Şef'in annesiyle ilgili yaşadıkları herkesi üzdü. Tüm detaylar haberimizde.

Somer Şef katıldığı Katarsis programında samimi itiraflarda bulundu. Hayatının zor dönemlerini anlatan Somer Sivrioğlu'nun annesiyle yaşadıkları izleyenleri üzdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOMER ŞEF'TEN YÜREKLERİ DAĞLAYAN İTİRAFLAR

Somer Şef, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Sivrioğlu, hayatıyla ilgili önemli detayları anlattı. Somer Sivrioğlu'nun annesiyle ilgili anlattıkları milyonlarca izleyiciyi üzdü. Somer Şef annesiyle ilgili şu sözleri söyledi; 'Annem ve babam b en 5 yaşındayken boşandı. 

Somer Şef'in Anne İtirafları

Bu süreçte zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil, babamla yaşarken de sıkıntılarım oldu. Enteresan bir şey diyeceğim çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evinde yaşanan kavgalar çok hoşuma gidiyordu. Sevmiyordum çünkü üvey annem bana iyi davranmıyordu, ben de ona. Duygusal şiddet, ufak tefek fiziksel şiddet yaşadım. Öyle bir insan olduğunu kabul ediyorum ama küçücük çocuk senin elinde daha insaflı, vicdanlı olmak gerekiyor. Çok zor bir çocuk değildim ama yapılmaması lazım.' 

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