Songül Karlı'nın 20'li yaş pozu herkesi şoka uğrattı!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son paylaşımı ile magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile aralarında olan sorunlar ve aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile sürekli gündemde kalmayı başaran Songül Karlı, son olarak yıllar sonraki değişimiyle herkesi şoka uğrattı.

Son olarak imaj yenileyen ve görüntüsüyle Seda Sayan ve Ajda Pekkan gibi gibi birçok ünlü isme benzetilen 47 yaşındaki Songül Karlı, sosyal medyada trend olan #20\'liyaschallenge akımına uydu ve 20'li yaşlardaki fotoğrafını takipçilerine paylaştı.

Paylaşımının altına 'Ben hep güzeldim' notunu ekleyen ünlü şarkıcı değişimiyle bir kez daha gündem oldu ve takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Songül Karlı'ya genel olarak estetiksiz daha doğal gibi yorumlar yapılırken ağırlıklı olarak "Estetik olmadan daha doğalmış eskiden", "Estetiksiz iyiymişsin" yorumları geldi.