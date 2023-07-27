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Sosyal medya fenomeninin güzellik sırrı dehşete düşürecek! Yüzüne bunu sürüp güzelleşiyormuş

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Sosyal medya fenomeninin güzellik sırrı dehşete düşürecek! Yüzüne bunu sürüp güzelleşiyormuş
Ünlü fenomenin güzellik sırrı herkesi şoke etti! Meğer tüm sırrı buymuş! Tüm detaylar haberimizde.

Fenomenin açıkladığı güzellik sırları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENOMENİN ŞAŞIRTAN GÜZELLİK SIRLARI

Carolina Lopes isimli sosyal medya fenomeni takipçilerinin kendisine sorduğu güzellik sırlarıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Lopes, yüzünün daha temiz, nemli ve parlak durması için yüzüne sperm sürdüğünü açıkladı. 

sosyal medya fenomeni güzellik sırlarını açıkladı

Lopes, vücuduna yağ sürmeyi sevdiğini, birkaç farklı parfüm kullandığını ve özellikle yüzüne özen gösterdiğini de belirtti. 

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