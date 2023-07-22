Survivor Hikmet'i hiç böyle görmediniz! O kişiye kabusu yaşattı, polis her yerde arıyor!

Antalya'da yaşanan olayda, Survivor ile tanınan ünlü başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'ye saldırdı. Gebizli Mahallesi'nde gerçekleşen bu kavga, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



POLİS HİKMET TUĞSUZ'U ARIYOR





Otomobilden inen Hikmet Tuğsuz, sopayla Bayram Ali Dede'ye saldırdı ve ona vahşice vurmaya devam etti. Dede, aldığı darbelerle yerde kaldı ve tekme yedi. Bu korkunç olaya bir kişinin çaresizce "Hikmet abi, Hikmet abi yapma" diye bağırması duyuldu. Olayın şiddeti ve vahşeti, çevredeki insanları dehşete düşürdü.

Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi ve Bayram Ali Dede hastaneye kaldırıldı. Hikmet Tuğsuz, olay yerinden kaçtı ve polis şimdi onu arıyor.

Bayram Ali Dede, sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını paylaşarak Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı A.E. ile Türk adaleti önünde hesaplaşacaklarını belirtti. Ancak Tuğsuz, yorum yaparak olayı itiraf etti ve "Ben dövdüm seni, kimse yoktu" dedi.

Bu şok edici olay, kamuoyunda büyük infial yarattı.