Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den flaş Survivor açıklaması! All Star için beklenen sözler!

Youtube üzerinden popüler olan fenomen Danla Bilic ile ortak çektiği video son dönemlerin çok konuşulanlar sırasında yer alırken Cemal Can Canseven Survivor All Star 2024 kadrosunda neden yer almadığını açıkladı. Yeni sezon kadrosu hakkında çarpıcı açıklamalar haberimizde.

Survivor yarışmasına katılarak ismini duyuran ve kendi sezonunda şampiyon olan Cemal Can Canseven farklı davranışlar sergiledi. Kendi isteğiyle veda eden diğer sezonlarda görülmeyen Canseven'e bu teklifin her yıl gittiği fakat kendi koşullarından ötürü kabul etmediği bilgisi ortaya çıktı.





YARIŞMAYI REDDETME NEDENİ BELLİ OLDU

Survivor şampiyonu Canseven, yarışmaya katılmama nedenini kendisi açıkladı. Tek seferlik tadında güzeldi sözlerini kullanırken evde bir tane kupam var kazanamayanlar kazansın ifadelerini kullandı. Kariyer hayatına model olarak başlayan fenomen isim son yıllarda oyunculuk ve sunuculuk yaparak öne çıkanlar arasında yer aldı.