Survivor şampiyonundan acı haber! Hastane odası paylaşımı hayranlarını hüzne boğdu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran'ın Amerika'nın California eyaletinde bulunan bir hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Turabi, son paylaşımıyla gündeme gelirken, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azraile mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye." ifadelerini kullanan Turabi, bu sözlerle takipçilerini güldürmeye çalıştı. Ancak, bu mesajın altında yatan ciddi bir sağlık durumu olduğu ortaya çıktı.





Turabi'nin açıklamasına göre, "Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın." sözleriyle, durumunun ciddiyetini vurguladı.

Bununla birlikte, geçmişte çılgın bir yaşam tarzı sürdürdüğünü kabul eden Turabi, artık bu tarz davranışlardan vazgeçtiğini ve "TÖVBE" ettiğini dile getirdi. Gelecekte hayatının kadınını bulup evlenmeyi ve aile kurmayı planladığını belirten Turabi, ertelenen hayallerini gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Turabi'nin sağlık durumu hakkında daha fazla detay paylaşılmazken, paylaşımına binlerce destek ve geçmiş olsun mesajının geldiği görüldü. Ünlü ismin hayranları, sağlık sorununun üstesinden geleceğine inanıyor ve ona moral veriyor. Olayın gelişmeleri takip edilmeye devam edecek.