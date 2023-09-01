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Survivor'ın renkli yarışmcısı Doğan Keser'den kahreden haber geldi

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Survivor'ın renkli yarışmcısı Doğan Keser'den kahreden haber geldi
Survivor Doğan Keser'den acı haber. Ünlü isim, babasının hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. İşte ayrıntılar...

Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Doğan Keser, babasının hayatını kaybettiği acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak sevenlerini derinden üzdü. Ünlü isim, babasının vefat ettiğini öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadı.

Doğan Keser, genellikle sosyal medyada paylaştığı dans videoları ve Survivor performansı ile tanınıyordu. Ancak bu kez, kendisini sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Babası Mehmet Keser'in vefat ettiğini duyuran Keser, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Doğan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamız Mehmet Keser saat 00:50 sularında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı. Bu duygusal anında sevenleri ve takipçileri tarafından büyük bir destek ve başsağlığı mesajları aldı.

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Ayrıca, Doğan Keser babasının cenaze programıyla ilgili bilgileri de paylaştı. Babasının cenazesi Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak.

Doğan Keser'in bu acı kaybı, pek çok ünlü isimden de başsağlığı mesajları aldı. Gonca Vuslateri, Adem Kılıçcı, Ekin Uzunlar, Uğur Bilgin, Semih Öztürk ve Öykü Çelik gibi ünlüler, Doğan Keser'e destek vererek acısını paylaştılar.

Doğan Keser'in babasının kaybı, sevenleri ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı ve kendisine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

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