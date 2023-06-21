Survivor'ın sempatik isimlerinden biriydi! Cemal Can Canseven ekranlara bu yarışmayla dönüyor!
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Survivor yarışmasıyla akıllara kazınan Cemal Can Canseven 2020 şampiyonu olarak ekranlara geri döndüğünü açıkladı. Cemal Can Canseven ekranlara mı dönüyor? İşte, sunuculuğunu Canseven'in yapacağı program detayları...
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık anılan Cemal Can Canseven ve Danla Bilic'in çektiği youtube videosuyla kafalar karıştı. Cemal Can Canseven, Star TV'de ekranlara gelecek 'Patlat Kazan' yarışmasıyla izleyici karşısında olacağı müjdeyi verdi.
Survivor 2020 şampiyonu Canseven, eğlenceli sunumuyla ekranlarda olacak 22 yarışmacı 500 bin TL'lik ödül için yarışacağı Patlat Kazan yarışmasında yer alacağını açıkladı. Haftada 2 gün yayınlanması planlanan yarışmanın günleri hakkında net bilgi yayınlanmadı.
İnstagram hesabını aktif olarak kullanan Canseven, yeni yarışmanın tanıtım videosunu paylaştı. Star TV'de kavuşuyoruz ifadelerini kullandı.
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