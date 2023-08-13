Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu

Tamer Karadağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tamer Karadağlı, yeni göreviyle ilgili tartışmalara neden oldu. Ünlü isimleri ikiye bölen atama kararıyla ilgili konuşan usta oyuncu Yücel Erten, Karadağlı'nın yıllar önce Devlet Tiyatrosu'na girebilmek için sınava girdiği ancak kazanamadığını söyledi. Karadağlı'nın tiyatro sanatıyla pek de ilgisi olmadığı halde bu göreve getirilmesinin anlaşılır olmadığını belirten Erten, Devlet Tiyatroları sanatçı ve çalışanlarının değişime direnmelerinin asıl önemli olduğunu vurguladı.

Devlet Tiyatroları'ndaki atama kararının eleştirilere neden olduğu biliniyor. Karadağlı'nın bu göreve getirilmesi, tiyatro camiasında büyük bir tartışma yaratmış durumda.