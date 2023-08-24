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Tuğba Ekinci bikinisiyle yeniden kamera karşısında: Rahat tavırları dikkat çekti

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Tuğba Ekinci bikinisiyle yeniden kamera karşısında: Rahat tavırları dikkat çekti
Tuğba Ekinci yeni şarkısı için reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek sosyal medyada tepki toplayacak bir video çekti. Tuğba Ekinci'nin yakın çekim bikinili hali herkesi şaşırttı. İşte verilen tepkilere Tuğba Ekinci'nin verdiği cevap...

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Demet Akalın'a karşı söylediği sözlerle gündeme gelmişti. Şimdi ise yeni şarkısını tanıtmak için ilginç bir yol seçti. Tuğba Ekinci sosyal medya hesaplarından bikinili bir video paylaştı. Videoda, şarkıcının yakın çekim bikinili görüntüleri yer alıyordu ve bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

tuğba ekinci

Tuğba Ekinci'nin bu cesur tanıtım videosuna ise farklı tepkiler geldi. Bazı takipçileri videonun erotik bir içerik taşıdığını düşünerek eleştirilerde bulundu. Video, hemen hemen her platformda konuşulmaya başlandı ve haber sitelerinde de geniş yer buldu.

 

Tepkilerin artması üzerine Tuğba Ekinci, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Kendisinin şarkıcı olarak eğlence sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bu tür tanıtımların işin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa'daki standartlara uygun bir şekilde hareket ettiğini ve eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti. Ekinci, özellikle İzmir gazinosu tarzı tanıtımların klas olmadığını düşündüğünü belirterek, farklı bir bakış açısıyla olaya yaklaştığını vurguladı.

Sonuç olarak, Tuğba Ekinci'nin yeni şarkısını tanıtmak için tercih ettiği bikinili video, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş bir tartışma yaratırken, şarkıcının bu konudaki açıklamaları da dikkat çekti. Olayın gelişmeleri merakla takip edilmeye devam ediyor.

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