Tuğba Özay'ın yaban hayatındaki kutu gibi evi dikkat çekti!

Ünlü isim Tuğba Özay'ın başından geçenler dikkat çekerken şehir yaşantısından kaçarak doğaya sığınmasıyla evi şaşırttı. Karavan hayatına geçen Özay'ın kutu gibi evi haberimizde.

Tuğba Özay'ın yaban hayatındaki kutu gibi evi dikkat çekti!
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Şehir hayatından uzaklaşan Tuğba Özay, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçmak için harekete geçerken deprem korkusunun yanı sıra insan korkusu olduğunun altını çizdi.

Son zamanlarda popüler isimlerden olan Tuğba Özay, konum olarak İstanbul Sancaktepe'yi seçerken kutu gibi yeni evinin kapılarını açtı. Özay, karavan merakının hep olduğunu yarış motorunu satarak karavan aldığını belirtti. 150 bin TL'ye motorunu satarak karavanını da değerinin altında paraya satın aldığını söyledi.

tuğba özay

Karavan üzerinde 2-3 kere tur yapan ünlü manken, kaplumbağa gibi evim sırtımda geziyorum ifadelerini kullanarak istediği hayatın bu olduğunu savundu. Özay, karavanda duş almadığını ve tuvalete gitmediğini söyledi. Doğa ile iç içe olan ünlü isim kitap okuyup, katlanır bisikletiyle dolaşırken keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi. Özay tuvaleti kullanmadığını söyleyerek lüks bir karavana girerken çok daha büyükleri de olduğunu sade olanlarının fiyatının daha uygun olarak satışa çıkartıldığını ifade etti. 

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