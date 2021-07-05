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Turan ailesine yeni bebek mi geliyor? Aslıhan Turan hamile mi?

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın 3. bebeklerini beklediklerine dair bir iddia ortaya atıldı. Aslıhan Turan'ın katıldığı bir davette belirgin olan göbeği, 3. bebeğin geldiği yönünde iddiaları güçlendirdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:46
Turan ailesine yeni bebek mi geliyor? Aslıhan Turan hamile mi?
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Ünlü futbolcu Arda Turan'ın Aslıhan Turan ile olan evliliğinden 2 tane oğlu var. Aslıhan Turan'ın arka arakaya 5 tane çocuk istiyorum açıklamaları sonrası ortaya atılan bir iddia çiftten bir müjdeli haber daha mı geliyor? sorusunun sorulmasına neden oldu.


Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, 2018'de oğulları Hamza Arda'yı, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ise ikinci çocuklarını kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz gün bir davete katılan Aslıhan Turan'ın karın bölgesinde görülen şişlik akıllara daha önce verdiği bir röportajı getirdi ve Turan'ın hamile olduğu iddia edildi. 

Davette gri payetli bir elbise giyen ve elbisesiyle poz veren Aslıhan Doğan Turan'ın kanındaki şişliği görenler 3. bebek yolda mı sorusunu sorarken , sosyetik güzel Aslıhan, fotoğrafıyla ilgili yaptığı açıklamasında hamileyken hamile gözükmediğini ve hamile olmadığı zamanlarda da hamile gibi görünen tek insan olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 13:46
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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranAslıhan TuranHamilemiüçüncü Bebek
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