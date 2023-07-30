Türkiye güzeli Şevval Şahin, denizde sevgilisine öpücükler yağdırdı

Her yıl nerdeyse tüm sanat camiasının tatil bölgesi olan bodrum bu yılda birçok ünlü ismi ağırlıyor. Tatil için bodrum da olmayı tercih eden isimlerden birisi de manken Şevval Şahin ve sevgilisi oldu. Güzel manken ve sevgilisi adeta aşk tazelediler ve kameralara böyle yakalandılar. Detaylar haberimizde…







ÖPÜŞMEYE DOYAMADILAR! ŞEVVAL ŞAHİN İLE SEVGİLİSİ MURAT KAZANCIOĞLU AŞKA GELDİ

Bodrum'da tatil yapan Miss Turkey 2018 Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, güneşin doğmasıyla beraber sahile indiler. Ünlü çift denize girdiler ve birbirlerini öpmeye doyamadılar. Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu adeta birbirlerine yeniden aşık oldular.

Bodrum'da tatil yapan Miss Turkey 2018 Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, güneşin doğuşunun hemen ardından sahile gittiler. Güzel manken ve sevgilisi denizin keyfini çıkardılar. Denizde yüzerken birbirilerinden ayrılmayan çift öpüşmeye doyamadı.

Miss Turkey 2018, 23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak'ta çekildi. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile uzun bir tatil yapan Şahin, sabah saatlerinde sahile gitti. Şevval Şahin sıcak havaya dayanamayınca sevgilisiyle Bodrum'un serin sularında serinliyor. Aşıklar denizde çifte kumrular gibilerdi birbirlerini öpmeye doyamadılar.

Oldukça mutlu görünen Şevval Şahin, sudan çıktıktan sonra şezlongda güneşlenen sevgilisiyle görüntülendi. Şahin ve Kazancıoğlu birbirlerini öpücüklere boğdular.