  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Türkiye'deki konserine hazırlanan Robbie Williams'ı izlemenin bedeli 17 bin TL!

Türkiye'deki konserine hazırlanan Robbie Williams'ı izlemenin bedeli 17 bin TL!

Yayınlanma:
Türkiye'deki konserine hazırlanan Robbie Williams'ı izlemenin bedeli 17 bin TL!
Türkiye'de ilk konserini vermeye hazırlanan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 17 Ağustos günü Bodrum'da sahneye çıkacak. Şarkıcının konser bilet fiyatları ise 14 bin 300 TL ila 17 bin 600 TL arası değişiyor.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 17 Ağustos Perşembe akşamı Bodrum Lujo Hotel'de müzikseverlerle buluşuyor. Williams'ın konser repertuarındaki bazı hitlerinin yanı sıra kendi şarkısı "Feel"i de seslendirecek.

KONSER OTEL MÜŞTERİLERİNE ÜCRETSİZ

Öte yandan konser salonunun otelinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamanın içeriğinde, otelde konaklayan müşterilerin konsere ücretsiz girebileceği, dileyenlerin ise otel dışından online satış kanallarından bilet satın alarak girebileceği yazıldı.

Türkiye'deki konserine hazırlanan Robbie Williams'ı izlemenin bedeli 17 bin TL

EN UCUZ BİLET FİYATI 14 bin 300 TL

Dünyanın en popüler şarkıcılarından birisi olarak kabul edilen Robbie Williams, 25 yıllık solo kariyeri boyunca İngiltere'de 13 albüm ve 14 single ve 2003'te Knebworth'ta 375.000 kişinin önünde verdiği üç konserle dünya çapında 85 milyon albüm sattı.

Williams konser biletinin indirimli ön satış fiyatının 14 bin 300 TL olduğu söylenirken normal biletin fiyatının ise 17 bin 600 TL'den satıldığı öğrenildi.

Magazin
Demet Özdemir’e aşk yaramış! Güzel oyuncudan tatil pozları gecikmedi: ''Güneş kadar güzel'
Demet Özdemir’e aşk yaramış! Güzel oyuncudan tatil pozları gecikmedi: ''Güneş kadar güzel'
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus'a ağır sözler: Konuşursam çok ağır konuşacağım!
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus'a ağır sözler: Konuşursam çok ağır konuşacağım!
Şarkıcı Gökçe’ye yasak üstüne yasak! İkinci konserine de iptal kararı..
Şarkıcı Gökçe’ye yasak üstüne yasak! İkinci konserine de iptal kararı..
Emret Komutanım dizisinin sevilen ismiydi! TikTok vurgununda adı liste başında çıktı
Emret Komutanım dizisinin sevilen ismiydi! TikTok vurgununda adı liste başında çıktı
İlyas Salman, 'Oyuna Geldik' filmiyle setlere geri döndü!
İlyas Salman, 'Oyuna Geldik' filmiyle setlere geri döndü!
Demet Özdemir seksi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusursuz fiziği görenlere dudak ısırttı
Demet Özdemir seksi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusursuz fiziği görenlere dudak ısırttı
Rock müziğin efsanesi Erkin Koray meğer bu yüzden kızına okul yüzü göstermemiş! Ölümünden sonra ortaya çıktı
Rock müziğin efsanesi Erkin Koray meğer bu yüzden kızına okul yüzü göstermemiş! Ölümünden sonra ortaya çıktı