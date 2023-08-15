Türkiye'deki konserine hazırlanan Robbie Williams'ı izlemenin bedeli 17 bin TL!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 17 Ağustos Perşembe akşamı Bodrum Lujo Hotel'de müzikseverlerle buluşuyor. Williams'ın konser repertuarındaki bazı hitlerinin yanı sıra kendi şarkısı "Feel"i de seslendirecek.

KONSER OTEL MÜŞTERİLERİNE ÜCRETSİZ

Öte yandan konser salonunun otelinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamanın içeriğinde, otelde konaklayan müşterilerin konsere ücretsiz girebileceği, dileyenlerin ise otel dışından online satış kanallarından bilet satın alarak girebileceği yazıldı.





EN UCUZ BİLET FİYATI 14 bin 300 TL

Dünyanın en popüler şarkıcılarından birisi olarak kabul edilen Robbie Williams, 25 yıllık solo kariyeri boyunca İngiltere'de 13 albüm ve 14 single ve 2003'te Knebworth'ta 375.000 kişinin önünde verdiği üç konserle dünya çapında 85 milyon albüm sattı.

Williams konser biletinin indirimli ön satış fiyatının 14 bin 300 TL olduğu söylenirken normal biletin fiyatının ise 17 bin 600 TL'den satıldığı öğrenildi.