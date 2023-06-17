Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Onlar paraya para demiyor: Rahmi Koç'u bile solladılar

Türkiye'nin en zengin 10 insanı listesi epey dikkat çekti! Peki en zengin insanlar ne iş yapıyor? Ülkenin en zengin 10 insanı kimler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İNSANLARI

Türkiye'nin en zengin insanları listesinde 10. sırada Filiz Şahenk yer alıyor. Filiz Şahenk Filiz Gıda markasının kurucusu ve Türkiye'nin en zengin üçüncü kadını olarak tanınıyor. Filiz Şahenk'in serveti 2.3 milyar dolar. 9. sırada yer alan Erman Ilıcak ise 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiş ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Rönesans Holding yönetim kurulu Başkanı olan Ilıcak inşaat ve gayrimenkul yatırımları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Filiz Şahenk ile aynı sırayı paylaşan Erman Ilcak'ın güncel serveti 2.3 milyar dolar. 18 Mart 1964 senesinde dünyaya gelen Ferit Faik Şahenk listenin 8. sırasında yer alıyor. Cemil Kazancı ile 7. sırayı paylaşan Ferit Faik Şahenk Doğuş Grup ve eski Garanti Bankası yönetim kurulu başkanıdır ve güncel serveti 2.5 milyar dolardır. 1961 senesinde dünyaya gelen Şaban Cemil Kazancı iş hayatlarına aile şirketleri ile başlamıştır ve şirketlerinin büyümesiyle enerji sektörüne ağırlık veren Kazancı jeneratör sektöründe olan Aksa Jeneratör'ün sahibidir. Güncel servetti 2.5 milyar dolardır. Şu an emeklilik hayatı yaşadığı bilinen Mustafa Rahmi Koç listenin altıncı sırasında yer alıyor. Eski Koç Holding tönetim kurulu başkanı olan Rahmi Koç yönetim işini babası Vehbi Koç'tan almıştır.





Yönetim koltuğunu 2003 senesinde oğlu Mustafa Koç'a devreden Rahmi Koç'un güncel serveti 2.7 milyar dolardır. Beşinci sırada Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç yer alıyor. İpek Kıraç Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı içinde yer almaktadır. Güncel olarak İpek Kıraç'ın serveti 2.9 milyar dolardır. Listenin dördüncü sırasında Semahat Sevim Arsel yer alıyor. Vehbi Koç'un kızı olan Arsel en zengin Türk kadınları listesinde de birinci sırada yer almaktadır. Arsel'in güncel serveti 3 milyar dolardır. Listenin üçüncü sırasında yer alan Ali Erdemoğlu Merinos Halı ve SASA ortaklarındandır ve güncel serveti 4.7 milyar dolardır. 2022 senesinde listenin birinci sırasında yer alan Murat Ülker bu seneki güncel listede ikinci sırada yer almaktadır. Murat Ülker Ülker Gıda Grup ortaklarındandır ve sanayi ve ticaret alanında da çalışmalar yapmaktadır. Yıldız Holding yönetim kurulu başkanı olan Murat Ülker'in güncel serveti 5 milyar dolardır. Listenin ilk sırasında yer alan İbrahim Erdemoğlu 1962 senesinde Besni'de doğmuştur. İş hayatına 1983 senesinde başlayan Erdemoğlu Merinos Halı'nın kurucusudur. Forbes listelerine göre 2023 senesi için İbrahim Erdemoğlu'nun güncel serveti 5.3 milyar dolardır.