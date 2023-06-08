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Türkücü Ceylan'ın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü! Resmen tanınmaz hale geldi

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Türkücü Ceylan'ın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü! Resmen tanınmaz hale geldi
Güçlü sesiyle beğenileri toplayan Ceylan yaptırdığı estetik işlemleri sonrası neredeyse tanınmayacak hale geldi. Canlı yayına konuk olan Ceylan'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

Sık sık imaj değişikliği yaparak farklı hallerde ekranlarda yer alan türkücü Ceylan bu defa ki haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi. 2. Sayfa programına konuk olan katılan Ceylan'ın yüzündeki estetiklerle mutlu olduğunu belirterek izleyiciden tepki topladı.

Sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ceylan, gözlüğü ve yeni haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi. Kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinden gündeme gelen Ceylan'a bu imajının olmadığı yönünde yüzlerce yorum geldi. Değişimiyle magazin gündemine damgasını vuran Ceylan, yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum bile artık tanımıyor sözleriyle olay oldu.

Türkücü ceylan

Kilo alıp vermeleriyle konuşulan türkücünün vücut hatlarında ki değişimi üzerine kalça estetiği olduğu iddiaları gündeme geldi. anlı yayında bu iddialara karşılık yanıt veren Ceylan, eskiden zayıftı kilo aldıktan sonra vücut hatlarımda değişkenlikler oldu. Kalçasına estetik yaptırdığı iddialarını yalanlayarak kilo aldığını belirtti.  

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