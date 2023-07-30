Ufak Tefek Cinayetler Dizisinde Tülin Ece'nin Değişimi Gündem Oldu

Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın'ın olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece değişimiyle gündem oldu. Güzel oyuncun estetiklerden sonra eski halinden eser kalmadı. Şimdilerde sarışın olan ve değişimiyle herkesi şaşırtan güzel oyuncunun son hali ise beğenilmedi. Estetikle bir hayli değişen güzel oyucunun eski halinden eser yok. İşte Tülün Ece'nin son hali.