Ufak Tefek Cinayetler Dizisinde Tülin Ece'nin Değişimi Gündem Oldu
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Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın'ın olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece değişimiyle gündem oldu. Güzel oyuncun estetiklerden sonra eski halinden eser kalmadı. Şimdilerde sarışın olan ve değişimiyle herkesi şaşırtan güzel oyuncunun son hali ise beğenilmedi. Estetikle bir hayli değişen güzel oyucunun eski halinden eser yok. İşte Tülün Ece'nin son hali.
Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın'ın olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece değişimiyle gündem oldu.
Güzel oyuncun estetiklerden sonra eski halinden eser kalmadı. Sarışın oldu.
Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Tülin Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Şimdilerde sarışın olan ve değişimiyle herkesi şaşırtan güzel oyuncunun son hali ise beğenilmedi.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Estetikle bir hayli değişen güzel oyucunun eski halinden eser yok. İşte Tülün Ece'nin son hali.
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