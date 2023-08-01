Ufuk Özkan'dan yüreklere su serpen haber: Siroz'a yakalanmıştı

En son, Cenazemize Hoş Geldiniz' yapımında rol alan Ufuk Özkan'ın üçüncü derece siroz hastası olduğu ortaya çıktı. Acıbadem'deki bir hastanede siroz teşhisi konulan 45 yaşındaki ünlü oyuncunun organ nakli yapılmazsa hayatını kaybedeceği söylendi.

Haberin basına yansımasının ardından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ufuk Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sağlığımla ilgili haberlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Son zamanlarda karaciğerimle ilgili sorunlarım vardı. Elbette organ nakline ihtiyaç duyulursa durumum uzmanlar tarafından düzenli olarak izlenecek ve kontrol edilecektir.





Tartışmalar, geliştirilebilecek süreçlerin yukarısında yapılır. Sevdiklerimden endişe mesajları aldım ve gerçekten üzgünüm. Hayat bizi hastalıkla yaşamayı öğrenmeye zorlar. Ama bu süreçlerin işimi engellemesine asla izin vermedim.

Bugünden sonra öyle bir niyetim yok inşallah en kısa sürede yeni diziler ve yeni filmlerle karşınızda olacağım. Tüm sevgi ve dua mesajlarınıza teşekkür ederim. Saygılarımla, Ufuk Özkan."

Hemen tedaviye alınan Ufuk Özkan'ın karaciğer nakline ihtiyacı olduğu açıklandı. Aktif olarak tedavi altına alınan Özkan, son sağlık bilgilerini verdi. Ünlü oyuncu, müjdeli haberi paylaşmak için sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğraf ile birlikte bir de mesaj yazdı;





"Hastanede 15. gündeyim. Aradın, sordun, dua ettin ve beni sosyal medyada hiç bırakmadın... çok şükür; O kadar çok sevgilim var ki... Bana güç oldun. O halde size bir müjde vereyim; Organ nakli olunmasına gerek yok, ilaca devam... En kısa zamanda yeniden sahalara döneceğim. Gülümsemeye, gülümsetmeye devam.. Hepinize; abiler, ablalar, abiler... Sarılmak istiyorum desteğiniz paha biçilemez.

Güler yüzlü sevenlerime, samimi hemşirelerime, düşmeyeyim diye banyo yaptıran Ahmet kardeşime, diyet yemeklerini tatlandıran ve küçük maceralara çıkmamı sağlayan Sibel kardeşime, sürekli kontrol eden Alihan kardeşime. uyurken bile her saat bana, odamı resmen her gün benim için temizleyen Zeynep ablama ve hatırlamadığım tüm sağlık hizmetlerine..

Çalışanlarınızdan Allah razı olsun. Ayrıca; Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya da kendisine güç ve güven veren çağrı ve mesajları için teşekkür etmek istiyorum. Böyle devam ederse 1 haftaya kadar taburcu olacağım. Belirli kan değerlerini belirlememiz gerektiğinden tam olarak hazır olana kadar ayrılmıyoruz. Ama merak etme, kapıdan ayrılmıyorum. Uzun yıllardır buradayım."