Ünlü oyuncu apar topar İstanbul'u terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı

Türkiye'nin tanınmış isimlerinden olan oyuncu Çağlar Ertuğrul, İstanbul'u terk etme sebebini açıkladı. Pandemi döneminin etkileriyle İzmir'in Urla ilçesine yerleştiğini duyuran Ertuğrul, burada huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü ve herkese benzer bir deneyimi tavsiye ettiğini belirtti. İstanbul'un kalabalığı ve hayatın hızı onu sıkışmış hissettirmeye başlamıştı. Urla'da ise sessiz ve sakin bir çevrede olmanın yaşamına olumlu yansımalarını vurgulayan ünlü oyuncu, İzmir tercihinin ne kadar doğru bir adım olduğunu dile getirdi. Ertuğrul, bu kararının yaşam kalitesini artırdığını ve ruhsal dinginlik sağladığını dile getirirken, özellikle pandemi sürecinde böyle bir değişikliğin kıymetini daha iyi anladığını ifade etti. Böylece, ünlü oyuncunun İstanbul'u geride bırakarak İzmir'e yerleşme kararının arkasındaki sebepler ve yaşadığı olumlu deneyimleri üzerinde durduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...





OYUNCU ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN İSTANBUL'U TERK ETME SEBEBİ

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Snob Magazin'in haberine göre Levent'te kameralara yakalandı. İstanbul'a geçici bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve hemen sonra İzmir'e döneceğini söyleyen Ertuğrul, pandemi döneminde İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleştiğini açıkladı. Özellikle Urla'da sakin bir yaşam sürdürdüğünü ve herkese aynı deneyimi önerdiğini dile getirdi. Oyuncu, metro kullanma tercihini açıklayarak, İstanbul trafiğini anlatılmaz bir zorluk olarak nitelendirdi ve İstanbul'da yaşadığı dönemde Anadolu Yakası'na geçtiğinde metrobüsü tercih ettiğini söyledi.

Ertuğrul'a "İzmir'de nasıl bir yaşamınız var?" sorusu yöneltilince, rahat bir hayatı olduğunu ve özellikle İstanbul'un kaosundan uzak olduğunu ifade etti. Ancak işler gereği zaman zaman İstanbul'a döneceğini belirtti. Blu TV'de yayınlanan "Magarsus" adlı dizisi hakkında konuşurken, dizinin dördüncü bölümünün yakında yayınlanacağını ve senaryonun oyuncular tarafından beğenildiğini söyledi. Aynı dizideki rolü için Adana'da çekim yaparken 15 kilo verdiğini ve karakterin gerektirdiği kiloya gelmek için çaba sarf ettiğini paylaştı.

Çağlar Ertuğrul'un açıklamalarına göre, ünlü oyuncu pandemi sürecinde İzmir'e taşınarak sakin bir yaşamın keyfini sürdü. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmanın ve Urla gibi huzur dolu bir bölgede yaşamanın tadını çıkarıyor. Ayrıca, oyuncunun Blu TV'deki dizisi "Magarsus"un başarısı ve Adana'da çekim yaparken kilo verme çabası da dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.



