Ünlü oyuncu Beren Saat kaza geçirdi: Tekerlekli sandalyede ilk görüntü

Geçtiğimiz günlerde kısa tatile çıkan çift yurt dışına gitti. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, havalimanında objektiflere takıldı. Gözlük ve şapka ile kendini göstermemek için hallere giren Doğulu, sorulan sorulara yanıt vermeyerek merakta bıraktı. Tekerlekli sandalyede olan Saat, ayak bileğini burktuğunu ve iyi olduğunu belirtti.





BEREN SAAT'İN O ANLARI

Yurt dışından dönen Saat, havalimanında tekerlekli sandalyeyle görüntülenmesi üzerine sevenlerini korkuttu. Güzel isim tatilde ayak bileğini burktuğunu ifade ederken Doğulu ise eşinin tekerlekli sandalyede görüntülenmemesi için kameralara engel olmaya çalıştı.