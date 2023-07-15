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Ünlü oyuncu Beren Saat kaza geçirdi: Tekerlekli sandalyede ilk görüntü

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Ünlü oyuncu Beren Saat kaza geçirdi: Tekerlekli sandalyede ilk görüntü
Ünlü oyuncu Beren Saat'ten kötü haber geldi. Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti yurt dışına tatile giderken talihsiz kaza geçirdi. Ayağını burkan Saat, tekerlekli sandalye ile aracına giderken görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde kısa tatile çıkan çift yurt dışına gitti. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, havalimanında objektiflere takıldı. Gözlük ve şapka ile kendini göstermemek için hallere giren Doğulu, sorulan sorulara yanıt vermeyerek merakta bıraktı. Tekerlekli sandalyede olan Saat, ayak bileğini burktuğunu ve iyi olduğunu belirtti.

Beren Saat tekerlekli sandalye

BEREN SAAT'İN O ANLARI

Yurt dışından dönen Saat, havalimanında tekerlekli sandalyeyle görüntülenmesi üzerine sevenlerini korkuttu. Güzel isim tatilde ayak bileğini burktuğunu ifade ederken Doğulu ise eşinin tekerlekli sandalyede görüntülenmemesi için kameralara engel olmaya çalıştı. 

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