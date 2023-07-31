Ünlü oyuncu Demet Özdemir konserde güzellik terörü estirdi! The Weeknd görse nutku tutulur!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd'in konserine katıldı ve buradaki pozlarıyla dikkat çekti. Son zamanlarda çalkantılı aşk hayatıyla da gündemde olan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra ünlü DJ Sergio ile ilişkilendiriliyor ve her hareketi merak konusu oluyor. İşte detaylar...





DEMET ÖZDEMİR'İN POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd'in konserinden paylaştığı pozlarla sosyal medyada çok konuşuluyor. Takipçilerini güzelliğiyle büyüleyen Özdemir, "Çok uzaklarda" notuyla konser anlarını paylaştı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd'in konserinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar büyük ilgi gördü ve takipçilerini güzelliğiyle büyüledi. Özdemir, fotoğrafların altına "Çok uzaklarda" notunu düşerek duygusal bir açıklama yaptı ve konserden anıları paylaşmayı ihmal etmedi.



