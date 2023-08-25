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Ünlü oyuncu evinde otururken kurşunların hedefi oldu

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Ünlü oyuncu evinde otururken kurşunların hedefi oldu
Başarılı oyuncunun yaşadığı olay ağızları açık bıraktı. Arka Sıradakiler, Acil Aşk Aranıyor ve Küçük Gelin dizilerinde rol alan Gözde Mukavelat yaşadığı korkunç olayla şok oldu. İşte olayın detayları...

Bir zamanlara damga vuran Gözde Mukavelat, gözlerden uzak bir hayat sürerken reklam ve dizilerde yer almaya devam ederken annesiyle beraber evde otururken yaşanan olay duyanları şaşırttı.

gözde mukavelet

Mukavelat annesiyle salonda otururken duvara isabet eden kurşunla yaşadıklarını sosyal medya üzerinden yayınladı. Güzel oyuncu hareket edemediklerini evin içerisinde kurşunun duvara isabet ettiğini ve düşmanlarının olmadığını belirtti. 

Gözde mukavelat kurşun

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