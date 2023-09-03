Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan bomba itiraf! 5 ayda 36 kiloyu meğer bu yüzden vermiş

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, katıldığı bir televizyon programında samimi itiraflarda bulundu. Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakterine hayat veren Köseoğlu, programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Köseoğlu, 5 yaşında Mahallenin Muhtarları dizisinde Zekiye karakterini canlandırdığından bahsederek kariyerine başladığını belirtti. Ardından Ruhsar, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl ve Mucize Doktor gibi önemli projelerde yer aldığını söyledi. Ancak dikkat çeken açıklaması, kilo verme süreciyle ilgili oldu.

Hayal Köseoğlu, intikam amacıyla kilo verme sürecine girdiğini ifade etti. 5 ay içinde 36 kilo vererek büyük bir değişim yaşadığını dile getirdi. Bu kilo verme sürecini intikam için başlattığını açıklayan Köseoğlu, bu konuda detaylı bilgi vermedi. İşte detaylar...





HAYAL KÖSEOĞLU TELEVİZYON PROGRAMINDA SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini belirtti. Ayrıca bu süreçte spor yapmanın ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Hayal Köseoğlu'nun kilo verme sürecini intikam amaçlı başlatması, dikkat çeken bir detaydır ve izleyicileri meraklandırmıştır. Ancak Köseoğlu, bu intikamın neye yönelik olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermemiştir.

Programda yapılan bu samimi itiraf, Hayal Köseoğlu'nun oyunculuk kariyerinin yanı sıra kişisel yaşamına dair de ilgi çekici bir yönünü ortaya koymuştur. İntikam amaçlı kilo verme sürecinin nasıl başladığı ve sonuçlarının neler olduğu konusundaki merak, izleyicileri etkilemiştir.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun kilo verme süreci ve bu sürecin ardındaki intikam hikayesi, onun hayatına dair ilginç bir yönünü yansıtmıştır. Bu samimi itiraf, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, katıldığı bir televizyon programında ve sosyal medya hesaplarında samimi itiraflarda bulundu. Köseoğlu'nun açıklamaları ve paylaşımları dikkat çekti.

Hayal Köseoğlu'nun açıklamaları arasında eski bir ilişkisinden bahsettiği ve bu ilişkinin ardından kilo verme sürecine girdiği anlatıldı. Köseoğlu, 5 ay içinde 36 kilo vererek büyük bir değişim yaşadığını ve bu süreci intikam amaçlı başlattığını ifade etti. Kilo verme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini belirtti. Ayrıca, bu süreçte bulimia ile mücadele ettiğini ve fazladan yarım dilim ekmek yediğinde çıkarttığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, eski sevgilisinin attığı bir mesaj sonrasında bu kilo verme sürecini başlattığını ve ilişkinin kısa süre sonra sona erdiğini dile getirdi. Ayrıca, ilişkide pasif agresiflikten hoşlanmadığını ve açık iletişimi tercih ettiğini vurguladı.

Köseoğlu'nun paylaşımlarından birinde ise geçmişte yaşadığı yeme bozukluklarına ve beden dismorfik bozukluğuna değindiği görüldü. Kendi tasarladığı bir kıyafetle katıldığı bir etkinlikte, "eating disorders are not cool" (yeme bozuklukları havalı değildir) yazan bir elbise giydiğini ve bu mesajı taşıdığını belirtti. Kendini ifade etmenin önemli olduğunu ve insanların hata yapma özgürlüğünü kendilerine vermeleri gerektiğini söyledi.

Hayal Köseoğlu'nun bu samimi açıklamaları ve paylaşımları, izleyicileri etkilemiş ve destek bulmuştur. Kilo verme sürecinin intikam amacıyla başlatılması, yeme bozukluklarına ve beden imajıyla ilgili mücadeleye dikkat çekmiştir. Köseoğlu'nun cesur ve samimi tutumu, sosyal medyada da olumlu tepkiler almıştır.