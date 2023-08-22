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Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'ten kötü haber: Teafik kazası geçirdi

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Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'ten kötü haber: Teafik kazası geçirdi
1993 yılında sanat hayatına adım atan Olgun Şimşek birçok dizi ve filmde yer aldı. Bugün beklenmedik bir olay oldu ve Olgun Şimşek’ten kötü bir haber geldi. İşte detaylar…

İlk olarak televizyonlardaki programların da boy gösteren ve daha sonra birçok dizi ve film projesinde rol alan başarılı oyuncu Olgun Şimşek’ten hayranlarını üzecek bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

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ÜNLÜ OYUNCU OLGUN ŞİMŞEK TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ! OLGUN ŞİMŞEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yalan Dünya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Bodrum'da kullandığı otomobille kaza yapan Şimşek merak konusu oldu. Otomobilinin durumunu görenler, Olgun Şimşek'in sağlık durumunu merak etti. Detaylar burada...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyahat ederken trafik kazası geçiren Olgun Şimşek sevenlerini çok endişelendirdi. Yedi Numara, Ramo, Yalan Dünya gibi pekçok başarılı dizide rol alan sevilen oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor.

Kaza, sabah saatlerinde Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. Bodrum'dan Turgutreis'e gitmekte olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek yönetimindeki otomobil ile liderliğindeki 48 R 7640 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLGUN ŞİMŞEK SAĞLIK DURUMU

Yaşanılan vahim kazanın sonunda ise ünlü oyuncu Olgun Şimşek malesef yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk ameliyatının ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.

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