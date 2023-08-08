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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan flaş karar! O olaydan sonra Türkiye'yi terk etti!

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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan flaş karar! O olaydan sonra Türkiye'yi terk etti!
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi verdikleri karar ile herkesi şaşırttı. Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi neden ülkeyi terk etti? Bakın bundan sonra hangi ülkede yaşayacaklar. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, Türkiye'de meydana gelen son depremlerin ardından dikkat çeken bir kararla ülkeyi terk etti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Sayışman ve Abazi çiftinin radikal bir adım atmalarına neden oldu.

Çift, deprem sonrası Almeda Abazi'nin duyduğu korku sebebiyle, 2 çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındı. Sayışman ve Abazi, çocuklarının güvenliği ve geleceği için bu kararı aldıklarını belirtti.

tolgahan sayışman almeda

Tolgahan Sayışman, Arnavutluk'un başkenti Tiran ve ülkenin gözde tatil beldesi Dhermi'de gayrimenkul yatırımı yaparak ailesine yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Bu yeni adım, çiftin Türkiye'deki köklerini bir kenara bırakarak hayatlarını farklı bir ülkede sürdürme kararlılığını gösteriyor.

Çiftin çocukları, Alina ve Efehan da Arnavutluk'ta eğitim alacaklar. Ailenin yılın yarısını Türkiye'de, yarısını ise Arnavutluk'ta geçirmeyi planladığı belirtildi. Özellikle deprem sonrası yaşadıkları endişeler, çiftin bu dengeyi kurma ihtiyacını güçlendirdi.

tolgahan sayışman almeda

Tolgahan Sayışman, İstanbul'daki lüks evini ise kapatmayarak, Türkiye'deki bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etti. Ünlü çiftin bu ani kararı, medya ve kamuoyunda merak konusu olurken, çocuklarının güvenliği ve geleceği konusundaki hassasiyetleri takdir topluyor.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin Arnavutluk'taki yeni hayatları, hem kariyer hem de aile açısından nasıl bir dönüşüm getireceği merakla bekleniyor.

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