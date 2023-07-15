Ünlü oyuncu Ufuk Özkan organ nakli bekliyor: Sevenlerinden destek yağdı

Oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UFUK ÖZKAN'A BİNLERCE DESTEK

Birçok projeye adını yazdıran ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması hastalığı sebebiyle 5-6 kilo arasında vermek için diyete başlamıştı. Ancak sağlıksız diyet uygulayan Özkan tam 17 kilo verdi. Hastaneye giden ünlü oyuncu siroz hastalığına yakalandığını öğrendi. Doktorlar ise Ufuk Özkan'ın acilen karaciğer nakli olması gerektiğini, yoksa 9-12 y ömrü kaldığını söyledi.





Ufuk Özkan hastalığı ile ilgili yapılan haberler sonrasında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 'Orhan nakli gerekliliği ihtimaline karşı uzman doktorlar düzenli olarak gözlemlerini yapıyor. Gelişebilecek süreçlerle ilgili görüşmeler yapılıyor. Sevenlerim endişe dolu mesajlar gönderdi, çok üzüldüm. Hayat bizlere hastalıkla mücadele etmeyi öğretiyor. Ama yaşadığım süreçlerin işimi etkilemesine de izin vermedim. Bugünden sonra da böyle bir niyetim yok. En kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuzda olacağım. Bütün sevgi dolu dua dolu mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle. İyi ki varsınız.' Ufuk Özkan'ın paylaşımı sonrasında Şinasi Yurtsever, Özge Ulusoy, Hasibe Eren, Mustafa Mert Koç, Eray Demirkol, Mehtap Bayri, Aslı Omag gibi birçok meslektaşından destek yorumları geldi.