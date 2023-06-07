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  3. Ünlü oyuncudan flaş ayrılık kararı! Eşi cezaevine girmişti: Boşanacaklar!

Ünlü oyuncudan flaş ayrılık kararı! Eşi cezaevine girmişti: Boşanacaklar!

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Ünlü oyuncudan flaş ayrılık kararı! Eşi cezaevine girmişti: Boşanacaklar!
Yaz aylarında ekranlara gelecek Yaz Şarkısı dizisinin başrolü olacak Nilsu Berfin Aktaş'ın evliliğinde kara kedi dolaştığı ve boşanma davasının açıldığı iddiaları gündeme damgasını vurdu. Ünlü çift arasında ki son durum haberimizde.

Gelen haberler üzerine Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddialarına karşılık yargılandığı davadan ötürü cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddialarıyla eşi Serdar Sertçelik'ten boşandığını duyurdu. Avukat tarafından boşanma davasının açılmasıyla beraber Aktaş'ın bu kararı sonrası ortalık karıştı.

Serdar Sertçelik, Aktaş ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Fakat devamında Sertçelik, yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu ve eşini sevdiğini dile getirdi. Aktaş'ın kendisinden ayrılmak istediğini söylemesiyle sevgisinden ötürü hırsla kendisiyle gerçek olmayan paylaşımlar yaptığını ifade etti. 

Nilsu Berfin Aktaş ayrılıyor

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