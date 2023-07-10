Ünlü oyuncudan kahreden haber! 36 yaşındaydı: Sevenlerini üzdü

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sevenlerinin gündemine oturdu. Peki 36 yaşındaki genç oyuncu paylaşımında nelere yer verdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

36 YAŞINDAKİ GENÇ OYUNCU SEVENLERİNİ ÜZDÜ

36 yaşındaki genç oyuncu Ayçin Tuyun bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından saçlarını kazıttığı fotoğrafını paylaşarak 'Kansere inat gülümse' notunu düştü.





Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı, Beyaz Gelincik gibi projelerin kadrolarında yer alan Ayçin Tuyun meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve tedavi sürecine başlamıştı. Peruklu fotoğraflarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Tuyun ilk kez peruksuz fotoğrafını paylaştı ve tedavi sürecinin devam etmesi ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Kanser mücadelem sürüyor. Hep yeniyorum diyor ve inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım. Bu süreçte yanımda olan arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Tedavim çok şükür ki iyi gidiyor, az kaldı yeneceğim.'